Президент Болгарии Румен Радев примет участие в новых выборах главы государства

СОФИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев объявил в понедельник на пресс-конференции о своем намерении вместе с вице-президентом Илияной Йотовой принять участие в новых выборах главы государства, которые пройдут осенью.

"Болгария нуждается в мощной политической альтернативе и решимости добиться этой цели. Если этого не случится, то могут возникнуть очередные споры между партиями и нас ждет очередной срок грабежа и застоя. Мы с госпожой Йотовой считаем нашим долгом стать кандидатами на второй срок. За [первые] четыре года нашей работы мы ни разу не отступили от своих принципов и продолжим работать над развитием Болгарии", - заявил Радев.

Говоря о предстоящих в апреле выборах депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии, глава государства подчеркнул, что страна нуждается в честном голосовании, по итогам которого будет сформирован легитимный парламент. Радев указал на необходимость укрепления государственности и пресечения коррупции для возвращения граждан к управлению страной.

"Выборы поставят болгар перед выбором сохранить или отвергнуть сегодняшнюю модель власти - коррумпированную и закулисную, репрессивную и расхищающую, несправедливую к обыкновенным гражданам", - сказал Радев.