Голландский суд намерен к апрелю опросить представителей "Алмаз-Антея" по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 1 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Гааги планирует к апрелю опросить ряд экспертов по делу MH17, в том числе представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей". Об этом заявил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, судебный следователь заявил, что опросы представителей Национального института криминалистики, Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) должны быть завершены в апреле 2021 года. "Показания этих экспертов должны быть приобщены к делу до того, как начнем рассмотрение дела по существу, которое запланировано на 7 июня", - сказал Стейнхейс. Кроме того, судья констатировал, что все четверо обвиняемых осведомлены о проводимых слушаниях, но лично на заседании не присутствуют.