{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландский суд намерен к апрелю опросить представителей "Алмаз-Антея" по делу MH17

Опросы представителей Национального института криминалистики, Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии также должны завершиться в апреле 2021 года

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 1 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Гааги планирует к апрелю опросить ряд экспертов по делу MH17, в том числе представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей". Об этом заявил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

На эту тему
Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

По его словам, судебный следователь заявил, что опросы представителей Национального института криминалистики, Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) должны быть завершены в апреле 2021 года. "Показания этих экспертов должны быть приобщены к делу до того, как начнем рассмотрение дела по существу, которое запланировано на 7 июня", - сказал Стейнхейс. Кроме того, судья констатировал, что все четверо обвиняемых осведомлены о проводимых слушаниях, но лично на заседании не присутствуют.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Политический кризис в Мьянме
Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране
Читать полностью