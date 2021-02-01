Брюссель потребовал уважать результаты демократических выборов в Мьянме

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз осудил военный переворот в Мьянме и потребовал соблюдения результатов последних выборов и конституции страны. Об этом написал в понедельник в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Я строго осуждаю переворот в Мьянме, осуществленный военными, и призываю к немедленному освобождению всех задержанных. Результаты выборов и конституция страны должны соблюдаться. Народ Мьянмы хочет демократии, и ЕС стоит с ним", - написал Боррель.

Эту точку зрения разделила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Легитимное гражданское правительство должно быть восстановлено в соответствии с конституцией страны и результатами ноябрьских выборов", - написала она в Twitter.