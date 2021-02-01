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Президент Киргизии решил вновь создать в республике минобороны

Оно существовало в 1993-2015 годах, после чего при президенте Алмазбеке Атамбаеве его переформатировали в Государственный комитет по делам обороны

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров решил создать в республике министерство обороны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Считать целесообразным образование Министерства обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики", - приводит пресс-служба текст президентского указа.

По данным пресс-службы, указ о создании минобороны подписан Жапаровым "в целях дальнейшего развития системы управления вооруженными силами". В соответствии с решением главы государства, правительству республики рекомендовано принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Министерство обороны в Киргизии существовало в 1993-2015 годах, после чего при президенте Алмазбеке Атамбаеве оно было переформатировано в Государственный комитет по делам обороны (ГКДО). Тогда решением президента в подчинение Генштаба были переданы все силовые и правоохранительные структуры страны, включая ГКДО.

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