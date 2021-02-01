Израильский беспилотник упал у границы на территории Ливана

ТАСС, 1 февраля. Беспилотный летательный аппарат израильской армии упал в понедельник на территории Ливана близ границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в ходе оперативной деятельности в районе "голубой линии" [граница с арабской республикой] на территории Ливана упал беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля. Риска утечки информации нет", - говорится в заявлении военных.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военно-информационную службу шиитской партии "Хезболлах", беспилотник сбит бойцами сопротивления. По его данным, беспилотник упал в районе Блейда и находится в руках бойцов "Хезболлах".