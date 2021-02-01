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Блинкен заявил, что США не причастны к организации митингов в России

Ранее МИД РФ осудил вмешательство США во внутренние дела страны и назвал действия, нацеленные на поощрение протестов, частью стратегии по сдерживанию России
Госсекретарь США Энтони Блинкен EPA-EFE/Graeme Jennings/POOL
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© EPA-EFE/Graeme Jennings/POOL

ТАСС, 1 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в интервью телеканалу NBC, что его страна не имеет отношения к митингам в России.

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"Российское правительство сильно ошибается, если верит, что это (акции протеста - прим. ТАСС) связано с нами. Это связано с ними. С правительством", - сказал он.

Блинкен также сообщил, что пересматривает ответ на ситуацию с Алексеем Навальным в контексте других аспектов отношений с Москвой.

Ранее МИД РФ осудил вмешательство США во внутренние дела страны и назвал действия, нацеленные на поощрение протестов, частью стратегии по сдерживанию России.

Несанкционированные акции прошли 23 и 31 января в Москве и ряде других крупных городов РФ. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в этих мероприятиях.

Комментируя упомянутые митинги, Блинкен написал на своей странице в Twitter, что США осуждают применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов вторую неделю подряд. Он призвал освободить "тех, кто был задержан за отстаивание своих прав, включая Алексея Навального".

Теги
СШАРоссияБлинкен, Энтони
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