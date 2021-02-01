Акция возле посольства Мьянмы в Бангкоке переросла в столкновения с полицией

Полицейские с щитами начали оттеснять несколько сотен протестующих от мьянманского посольства около 17:00 (13:00 мск). Митингующие во время отступления к ближайшему перекрестку закидывали полицейских попадающимся под руку мусором, а также дымовыми шашками. По наблюдениям корреспондента ТАСС, несколько человек, включая как минимум одного полицейского, получили легкие травмы во время столкновения. После этого на протяжении двух с лишним часов несколько десятков оставшихся на месте демонстрантов выкрикивали в адрес полицейских, занявших выжидательную позицию, различные лозунги.

Порядка 150 сотрудников правоохранительных органов были вызваны к посольству для разгона собравшихся на мероприятие, во время которого его участники призывали к освобождению официальных лиц Мьянмы и осуждали действия мьянманских военных. По различным данным, задержаны от одного до трех человек. Согласно оценкам полиции, возле мьянманского диппредставительства в понедельник собрались порядка 400 человек, среди которых были местные активисты, участники организации We Volunteer, которые обеспечивали безопасность на антиправительственных демонстрациях в Таиланде, а также граждане Мьянмы.