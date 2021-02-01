Верховный комиссар ООН призвала немедленно освободить всех задержанных в Мьянме

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность ситуацией в Мьянме, где военные объявили о смещении руководства страны. В заявлении, распространенном в понедельник в Женеве, она призвала немедленно освободить всех задержанных, которых насчитывается, по ее данным, не менее 45.

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"Я встревожена сообщениями, согласно которым были задержаны по меньшей мере 45 человек, включая отправленных в заточение избранных парламентариев, и я призываю немедленно их освободить", - отметила Бачелет.

Верховный комиссар ООН обратила внимание на "вызывающие озабоченность сообщения о том, что журналисты подвергаются запугиванию и нападениям", а также на введенные ограничения на интернет и социальные сети. Она напомнила "военному руководству Мьянмы" о том, что оно "обязано соблюдать международное гуманитарное право, включая право на мирные собрания", а также должно "воздерживаться от не связанного с необходимостью применения чрезмерной силы".

Бачелет призвала международное сообщество проявить солидарность с народом Мьянмы. В частности, от "стран, имеющих влияние", она ожидает "шагов, направленных на предотвращение блокирования хрупких завоеваний в сфере демократии и прав человека в Мьянме, достигнутых во время ее перехода от военного правления".

По данным агентства Киодо, Аун Сан Су Чжи находится в столице страны Нейпьидо под домашним арестом.