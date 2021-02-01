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Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию

Президент Турции заявил, что "этот процесс должен быть реализован прозрачно"

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что в стране могут разработать новую конституцию.

"Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

По словам Эрдогана, "этот процесс должен быть реализован прозрачно". "Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации", - добавил он.

Действующая конституция Турции уже несколько раз изменялась. Последние изменения повлекли за собой смену конституционной строя республики с республиканского на президентский.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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