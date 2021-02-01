Байден: отказ от прогресса по демократии в Мьянме приведет к пересмотру отмены санкций

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США пересмотрят свое решение по отмене санкций против Мьянмы, если она откажется от прогресса в направлении к демократии. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письменном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы в течение последнего десятилетия на основе прогресса в направлении демократии. Отказ от этого прогресса потребует немедленный пересмотр наших законов и постановлений о санкциях с последующими соответствующими действиями", - отметил глава государства.

Он призвал международное сообщество объединиться с целью "оказать давление на ВС Мьянмы, чтобы они немедленно отказались от захваченной ими власти, освободили задержанных активистов и должностных лиц, отменили все ограничения в области телекоммуникации и воздержались от насилия в отношении гражданского населения". "Мы будем сотрудничать с нашими партнерами во всем регионе и во всем мире с целью поддержать восстановление демократии и верховенства права, а также привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за аннулирование демократических преобразований в Мьянме", - подчеркнул Байден.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.