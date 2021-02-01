Премьер-министр Великобритании проведет встречу СБ ООН по проблеме изменения климата

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 февраля будет председательствовать на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме изменения климата. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд на пресс-конференции в связи с началом председательства страны в СБ.

Она подчеркнула, что тема изменения климата станет одним из приоритетов британского председательства. "21 февраля премьер-министр Борис Джонсон будет председательствовать на заседании по климатической безопасности, - сказала она. - Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] согласился выступить с докладом перед СБ".

Помимо этого, важной встречей в февральской программе СБ станет обсуждение справедливого распределения вакцин от коронавируса в мире. "18 февраля министр иностранных дел Доминик Рааб будет председательствовать на встрече, где будет обсуждаться, как распространение вакцин может помочь нам предотвратить угрозы миру и безопасности", - отметила она.

Как сообщалось ранее, программа работы СБ в феврале начнется с экстренной встречи 2 февраля по ситуации в Мьянме. Члены СБ в течение месяца также обсудят ситуацию в Сирии, Йемене и палестино-израильское урегулирование.