Администрация США считает, что пакет помощи в $1,9 трлн соответствует масштабу кризиса

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация США считает, что итоговый размер экономических мер должен приближаться к предложенному ранее президентом Джо Байденом объему в $1,9 трлн, так как эта цифра больше соответствует масштабу вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден встретится во второй половине дня с десятью сенаторами-республиканцами, которые предлагают, чтобы пакет стимулирующих мер составил $600 млрд.

"Важно помнить, что объем пакета соразмерен кризису, с которым мы сталкиваемся. Институт Брукингса считает, в частности, что реализация этого плана укрепит ВВП на 4% и вернет экономику страны на докризисный уровень к концу 2021 года, - сказала Псаки. - Рейтинговое агентство Moody’s полагает, что план позволит создать 7,5 млн рабочих мест в этом году, удвоит экономический рост и вернет экономику к полной занятости на год быстрее".

Пресс-секретарь вновь подтвердила, что президент готов работать с республиканцами по различным вопросам. "Нынешняя встреча как раз тому пример, это обмен мнениями, - продолжила она. - <...> Это не встреча в формате, когда президент принимает или отвергает предложение. <...> Сейчас риск состоит не в том, что объем пакета слишком большой, а в том, если он будет слишком малым". Отвечая на вопрос о перспективах принятия в Конгрессе плана на двухпартийной основе, представитель администрации отметил, что глава Белого дома считает это возможным. "Президент считает, что мы можем [принять двухпартийный пакет]. Исторические свидетельства тому подтверждение", - добавила она.

"Его [президента] позиция заключается в том, что размер пакета помощи должен соответствовать масштабу кризиса. <...> Поэтому он предложил $1,9 трлн, - сказала пресс-секретарь. - Размер пакета должен быть ближе к той цифре, которую президент предложил".

Две инициативы

10 сенаторов-республиканцев во главе со Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили Джо Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативы программе краткосрочных мер на сумму $1,9 трлн, предложенной до этого главой вашингтонской администрации. В письме законодатели отметили, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса. Сенатор Билл Кэссиди (республиканец от штата Луизиана), вошедший в число подписавших письмо, заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что план республиканцев предполагает выделение на меры по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями $600 млрд.

Программа Байдена, получившая название American Rescue Plan ("Американский план спасения"), предусматривает выделение около 400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно скорее принять эту инициативу, а в заявлении Джен Псаки отмечается, что президент США ранее обсуждал предложенный им проект с лидерами демократов в Конгрессе США.