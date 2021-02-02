Парламент Грузии проголосует за лишение полномочий более трети депутатов

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии во вторник рассмотрит вопрос лишения полномочий 51 депутата от оппозиции. Процедура официально внесена в повестку дня первого пленарного заседания весенней сессии, которая начнется в 12:00 (11:00 мск).

Для принятия решения достаточно согласия 50 депутатов. В случае, если законодатели одобрят постановление, то впервые в истории грузинского парламентаризма высший законодательный орган, состоящий из 150 депутатов, продолжит работу более чем без трети парламентариев.

Накануне голосования к завершению бойкота призвал политиков премьер-министр Грузии Георгий Гахария. "Гражданин Грузии предоставил депутатам мандаты и сказал им: "Господа, ваше место в парламенте. Работайте там, заботьтесь о нас и решите проблемы, с которыми мы сталкиваемся". Кто-то понимает эту ответственность, а кто-то - нет", - сказал премьер журналистам.

Причина лишения мандатов

С просьбой лишить себя полномочий еще в декабре прошлого года к парламенту обратились сами оппозиционные депутаты. Они считают, что состоявшиеся осенью 2020 года парламентские выборы были сфальсифицированы, и не хотят работать в парламенте нового созыва.

От депутатских полномочий отказываются представители блока "Объединенная оппозиция - "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили (36 мандатов), блок "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), партии "Лело для Грузии" (4 мандата), "Европейская Грузия - движение за свободу" (5 мандатов) и "Лейбористская партия Грузии" (1 мандат), а также оппозиционный депутат Зураб Джапаридзе, попавший в парламент по квоте партии "Гирчи".

Согласно грузинскому законодательству, если депутат отказывается от своих полномочий, его место в парламенте занимает человек, идущий следующим по партийному списку. Чтобы этого не произошло, оппозиционные партии в декабре обратились в ЦИК с требованием аннулировать свои партийные списки. Главное условие оппозиции - назначение досрочных выборов, освобождение из тюрьмы их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, которого они считают политзаключенным, и полная реформа ЦИК и избирательной системы.

Позиция власти

Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" категорически не согласны с тем, что выборы были сфальсифицированы, и в качестве одного из аргументов приводят заключения наблюдателей международных организаций - ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО, а также Госдепартамента США. Власти утверждают, что в Грузии нет политзаключенных. соответственно политики не могут давать указания системе правосудия об аресте или освобождении того или иного человека.

Председатель правящей партии, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе неоднократно предлагал оппозиции создать специальную следственную комиссию, которая изучит прошедшие выборы на тему возможной фальсификации. Он призвал оппонентов подключиться к работе комиссии и в случае, если удастся выявить хотя бы 1% погрешности в пользу "Грузинской мечты", выразил готовность уйти из политики и назначить новые выборы. Оппозиция отвергла это предложение.

В то же время позиция депутатов правящей партии по вопросу лишения мандатов не однозначна. Часть парламентариев выступает за лишение полномочий своих коллег, а некоторые считают, что лучше повременить с этим, чтобы дать шанс оппозиции переосмыслить происходящее и войти в парламент.

Текущая обстановка в парламенте

Сегодня в парламенте Грузии представлены три политические силы: правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (90 мандатов), оппозиционные партии "Европейские социалисты" (4 мандата) и "Граждане" (2 мандата). Четыре депутата от "Европейских социалистов" попали в парламент по квоте партии "Альянс патриотов Грузии", лидеры которой также отказались от работы в законодательном органе и попросили спикера Арчила Талаквадзе лишить их полномочий. Парламент удовлетворил их просьбу в декабре.

Что же касается партии "Граждане", то они на прошлой неделе достигли соглашения с "Грузинской мечтой" по реформированию ЦИК и избирательного законодательства, а взамен приступили к работе в законодательном органе. Соглашение предусматривает проведение парламентских выборов 2024 года с использованием электронных урн, системы распознавания избирателя по отпечаткам пальцев, установку трех камер видеонаблюдения на каждом участке, а также подсчет голосов в прямом эфире после завершения выборов. У партии "Граждане" есть свои требования: законодательные изменения должны быть инициированы в марте, а приняты в мае. Если этого не произойдет, то они вновь покинут парламент.

В парламенте не работают, но и не требуют лишения депутатских полномочий представители еще одной оппозиционной партии - "Гирчи". Их приоритетом является проведение следующих выборов с избирательным порогом от 0 до 3% вместо действующих сегодня 5%. Для этого необходимо внести изменения в конституцию, для чего требуется поддержка 113 депутатов. В случае, если оппозиционные партии решат войти в парламент, и тем самым число депутатов приблизится к конституционному, то и они присоединятся к работе законодательного органа.