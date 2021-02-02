Глава МИД Украины заверил госсекретаря США в надежном партнерстве

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились "наполнять стратегическое партнерство новыми амбициями". Об этом сообщил в понедельник Кулеба в эфире телеканала ICTV, сославшись на телефонный разговор с госсекретарем США.

"Это был наш первый разговор, он был очень прагматичным. Госсекретарь подчеркнул, что он хотел поговорить с Украиной одной из первых. Договорились о том, что мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями", - отметил Кулеба.

"Я сегодня сказал госсекретарю, что США могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе", - подчеркнул Кулеба.

Первый публичный контакт украинских властей с новой американской администрацией состоялся сразу же после исключения из президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александра Дубинского, который попал под американские санкции "за вмешательство в выборы США".