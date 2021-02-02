Рейтинг Байдена опустился на 2 п. п. по сравнению с первыми днями президентства

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Рейтинг Джо Байдена опустился на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями его президентства. Об этом пишет в понедельник газета The Hill.

Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов.

Газета отмечает, что последний опрос также выявил падение на 6 п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, - с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне - 94%.

Опрос проводился в онлайн-формате среди 945 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,19 п. п.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января.