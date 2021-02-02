СМИ: Япония разработает систему с ИИ для мониторинга за иностранными судами на море

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается начать разработку новейшей системы с применением искусственного интеллекта, которая будет анализировать сделанные при помощи спутников снимки иностранных кораблей, проходящих в сопредельных с японскими территориальными водами зонах. Об этом во вторник сообщила газета Sankei.

Отмечается, что на разработку системы может уйти около четырех лет, на ее создание планируется выделить 450 млрд иен ($4,3 млн по текущему курсу). По данным издания, официально решение о начале разработки системы, которая призвана усилить мониторинг страны за ситуацией на море, может быть утверждено в ближайшие дни.

Новейшая система будет заниматься анализом и систематизацией информации, полученной от японских спутников. Искусственный интеллект сможет также моделировать предполагаемый маршрут движения тех или иных кораблей. Газета отмечает, что система, в частности, будет сосредоточена на мониторинге иностранных судов, ведущих незаконный промысел в японской исключительной экономической зоне, китайских кораблях, приближающихся с акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, а также за деятельностью КНДР на море, которую неоднократно обвиняли в незаконном переливании нефти в обход санкций Совета безопасности ООН.