Kyodo: военные в Мьянме задержали несколько сотен человек

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Военные власти в Мьянме задержали в общей сложности несколько сотен человек, включая руководство и активистов правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и бывшего фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира государственного советника и главу МИД Аун Сан Су Чжи. В Нейпьидо взяты под стражу все депутаты парламента от НЛД, передает во вторник японское информационное агентство Kyodo . По его данным, задержаны и многие члены семей руководителей правящей партии.

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

Как отмечает агентство, под стражу взяты также депутаты парламента от партий, представлявших национальные меньшинства Мьянмы, некоторые общественные деятели, подвергавшие критике военных.

Аун Сан Су Чжи помещена под домашний арест. Ей иногда разрешают гулять по территории ее резиденции, сообщает Kyodo.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. На них также крупную победу одержала НЛД, которая в понедельник намеревалась приступить к формированию своего правительства.