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Пандемия COVID-19

Bloomberg: число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся в стране

Как отмечает агентство, в среднем в США ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 2 февраля. Число вакцинировавшихся от коронавируса американцев превысило общее количество инфицированных в Соединенных Штатах. Такие данные в понедельник приводит агентство Bloomberg.

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Согласно его подсчетам, по последним оценкам 26,5 млн жителей США была введена одна или две дозы вакцины от коронавируса. При этом отмечается, что с момента регистрации первого инфицированного на территории страны было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Как указывает Bloomberg, в среднем в Соединенных Штатах ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины, что, по оценкам агентства, больше чем в любой другой стране мира.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США из-за коронавируса умерли свыше 443 тыс. человек. Страна по показателям смертности и количеству инфицированных занимает первое место в мире.

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