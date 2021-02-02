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Политический кризис в Мьянме

Всемирный банк заявил о приверженности демократическим процессам в Мьянме

В организации отметили, что на протяжении последних 10 лет являлись партнером страны в ее стремлении к достижению устойчивого развития и повышению социальной вовлеченности

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) остается привержен демократическим процессам в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот. Соответствующее заявление ВБ приводит в понедельник агентство Reuters.

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"Мы испытываем озабоченность касательно сохранности и безопасности населения Мьянмы, среди которых есть наши сотрудники и партнеры, а также выражаем беспокойство в связи с отключением каналов связи внутри страны и с остальным миром", - указывается в документе. Во Всемирном банке отметили, что организация на протяжении последних 10 лет являлась партнером Мьянмы в ее стремлении к демократии, а также достижению устойчивого развития и повышению социальной вовлеченности.

"Мы остаемся привержены этим целям, - указали в ВБ. - Мысленно мы сейчас с народом Мьянмы".

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