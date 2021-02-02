Всемирный банк заявил о приверженности демократическим процессам в Мьянме

"Мы испытываем озабоченность касательно сохранности и безопасности населения Мьянмы, среди которых есть наши сотрудники и партнеры, а также выражаем беспокойство в связи с отключением каналов связи внутри страны и с остальным миром", - указывается в документе. Во Всемирном банке отметили, что организация на протяжении последних 10 лет являлась партнером Мьянмы в ее стремлении к демократии, а также достижению устойчивого развития и повышению социальной вовлеченности.

"Мы остаемся привержены этим целям, - указали в ВБ. - Мысленно мы сейчас с народом Мьянмы".