В Китае считают, что КНР и США должны вернуть свои отношения в конструктивное русло

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Возвращение отношений Китая и США в конструктивное и предсказуемое русло - это общая задача, стоящая перед двумя странами. Об этом во вторник заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Китайско-американские отношения находятся в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами", - сказал он в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений. Как указал Ян Цзечи, вопрос о том, по какому пути пойдут двусторонние отношения, привлек внимание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.

"Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами - общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединенными Штатами", - указал он. "Это также соответствует ожиданиям всего мира", - резюмировал Ян Цзечи.

Инвестиции в китайский рынок

Власти КНР также приветствуют инвестиции американских компаний в китайский рынок.

"Что касается экономических и торговых вопросов, китайская сторона подчеркивает, что они не должны политизироваться, также не следует злоупотреблять концепцией "национальной безопасности", - сказал Ян Цзечи.

"Китай будет и впредь приветствовать американские компании для инвестиций в КНР. Обе стороны должны обеспечить справедливую, открытую, недискриминационную среду для компаний друг друга", - указал он.

По его словам, "чем шире перспективы роста двух стран, тем больше пользы как для народов двух стран, так и для народов всего мира".

"Китай готов усилить координацию макроэкономической политики с Соединенными Штатами, сотрудничать в сфере обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок, поддержании глобальной экономической и финансовой стабильности для содействия экономического роста двух стран и всего мира", - резюмировал Ян Цзечи.

Сотрудничество в здравоохранении

Член Политбюро отметил, что Китай и США могут изучить возможность сотрудничества в сфере совершенствования глобальной системы здравоохранения.

"Перед лицом эпидемии области, в которых Китай и Соединенные Штаты могут и должны сотрудничать, не сокращаются, а напротив, становятся шире", - сказал он.

По его словам, "у Китая и США есть много возможностей для сотрудничества в сфере борьбы с пандемией, восстановления экономики, изменения климата и в других областях". "Две страны могли бы изучить возможность сотрудничества в сфере совершенствования глобальной системы здравоохранения", - отметил Ян Цзечи.

Он также указал на то, что "некоторые американские политики должны немедленно прекратить использовать эпидемию для стигматизации Китая". По его словам, вместо этого необходимо создавать благоприятную атмосферу для двусторонней кооперации в сфере борьбы с эпидемией.