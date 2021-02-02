СМИ: военные контролируют все важнейшие объекты в Мьянме

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Усиленные бронемашинами подразделения вооруженных сил Мьянмы охраняют во вторник правительственные здания и другие важные объекты, блокируют международный аэропорт Янгона - крупнейшего города страны. Ведущее туда шоссе тщательно охраняется, передает во вторник японский телеканал NHK .

Многие частные телеканалы в Мьянме, по его данным. по-прежнему не работают. Государственное телевидение передает те же программы, которые транслирует специализированный армейский телеканал. В Янгоне сохраняется спокойная обстановка, однако накануне жители выстроились в очереди перед отделениями банков, пытаясь снять максимальное количество наличных денег. Они также скупали продовольствие. По данным NHK, некоторые банкоматы в городе не работают.

Военные власти в Мьянме задержали в общей сложности несколько сотен человек, включая руководство и активистов правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) . В их числе - президент Вин Мьин и бывший фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира государственный советник и глава МИД Аун Сан Су Чжи. В столице Нейпьидо взяты под стражу все депутаты парламента от НЛД, сообщило во вторник японское информационное агентство Кyodo. По его данным, задержаны и многие члены семей руководителей правящей партии. Как отмечает агентство, под стражу взяты также депутаты парламента от партий, представлявших национальные меньшинства Мьянмы, некоторые общественные деятели, подвергавшие критике военных.

Аун Сан Су Чжи, по данным Кyodo, помещена под домашний арест. В то же время телеканал NHK утверждает, что местоположение бывшего лидера страны неизвестно.

В понедельник армия объявила о назначении 11 новых министров взамен отстраненных членов правительства, связанных с НЛД. Девять назначенцев связаны с вооруженными силами, отмечает Кyodo. Главой МИД вместо Аун Сан Су Чжи стал бывший военный Вунна Маун Лвин. Он уже занимал этот пост в связанном с вооруженными силами правительстве страны, находившемся у власти до 2016 года, когда НЛД во главе с Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу на всеобщих выборах.