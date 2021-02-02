В Китае заявили, что никогда не стремились бросить вызов положению США в мире

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Китай никогда не стремился бросить вызов или занять место Соединенных Штатов в мире и не намерен делить с США сферу влияния. Об этом во вторник заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов, в том числе в выборы США, никогда не продвигал во внешний мир свою модель развития, не участвовал в идеологической конфронтации, никогда не стремился бросить вызов или занять положение США, никогда не намеревался делить сферу влияния", - сказал он в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений.

Как указал Ян Цзечи, "Китай и США - две великие державы с различной историей, культурой, системой, с расхождениями по некоторым вопросам". По его словам, "обе стороны должны уважать исторические и культурные традиции друг друга, уважать ключевые интересы и проблемы друг друга, уважать выбранную друг другом политическую систему и путь развития".

Он также отметил, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться в вопросы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом Китая, в частности в вопросы Гонконга, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). По словам Ян Цзечи, эти вопросы являются неприкосновенными, вмешательство в них может нанести серьезный ущерб китайско-американским отношениям и интересам США.

"Надеемся, что Соединенные Штаты всецело осознают чувствительность этих вопросов <…> и не будут подрывать взаимное доверие и сотрудничество между двумя странами", - резюмировал он.