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Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /ТАСС/. Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый вице-спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов.

"В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат (верхняя палата - прим. ТАСС) парламента", - сказал Саидов.

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