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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Госпогранслужба Азербайджана заявила об обстреле с армянской стороны позиций на границе

О погибших и пострадавших не сообщается

БАКУ, 2 февраля. /ТАСС/. Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) сообщила о нарушении подразделениями Вооруженных сил Армении режима прекращения огня на границе двух стран.

"2 февраля около 05:00 (04:00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные на территории оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, нарушили режим прекращения огня, 20 раз открыв огонь из пулеметов в сторону погранично-боевого пункта ГПС Азербайджана, осуществляющего защиту и охрану госграницы на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О погибших и пострадавших не сообщается.

Позже Минобороны Армении опровергло заявление ГПС Азербайджана.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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