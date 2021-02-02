Госпогранслужба Азербайджана заявила об обстреле с армянской стороны позиций на границе

БАКУ, 2 февраля. /ТАСС/. Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) сообщила о нарушении подразделениями Вооруженных сил Армении режима прекращения огня на границе двух стран.

"2 февраля около 05:00 (04:00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные на территории оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, нарушили режим прекращения огня, 20 раз открыв огонь из пулеметов в сторону погранично-боевого пункта ГПС Азербайджана, осуществляющего защиту и охрану госграницы на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О погибших и пострадавших не сообщается.

Позже Минобороны Армении опровергло заявление ГПС Азербайджана.