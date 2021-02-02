Адвокат Трампа заявил, что у экс-президента США нет шансов на объективный судебный процесс

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон считает, что у его подзащитного нет шансов на "полный и объективный" судебный процесс, поскольку демократы в Сенате Конгресса США уже вынесли для себя обвинительный вердикт в отношении бывшего главы государства. Такое мнение юрист, который будет представлять интересы Трампа на процедуре по импичменту в Сенате, выразил в понедельник в интервью телеканалу Fox News .

"Вы можете себе представить, чтобы кто-либо из американских граждан воспринимал это как суд, когда и судья, и присяжные уже публично заявили о том, что обвиняемый должен быть осужден в этом деле? - задал вопрос Шон. - Как мы можем [в таких условиях] провести справедливый суд? <...> Это невозможно, когда вы знаете, что присяжные и судья пристрастны".

Хорошо известно, сказал далее адвокат экс-президента, что истинным намерением спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и других инициаторов импичмента является "стремление не позволить Трампу когда-либо вновь баллотироваться на пост президента". "И это самое недемократичное, что может быть. Это пощечина 75 млн людей, голосовавшим за Трампа", - сказал Шон.

С учетом этого, подчеркнул он, предстоящий процесс "является абсолютно неконституционным" и даже опасным применительно к первой поправке к Конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова и печати, так как он "ставит под угрозу любого эмоционально выступающего политического спикера, что противоречит всему, во что мы верим в этой стране".

Исходя из этого, как дал понять Шон, он намерен заявить на предстоящем процессе, что импичмент в отношении бывшего президента является неконституционным, что участники захвата Капитолия 6 января планировали это заранее, и обращение Трампа к своим сторонникам в тот день никак с этим не связано, и что осуждение Трампа создало бы опасный прецедент для любых политических выступлений в будущем.

Роли и расклад сил

Процесс импичмента начнется, как планируется, 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт). По данным телекомпании CNN, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда США Джон Робертс. Именно он являлся председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканца оправдали. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя впервые в истории США отведена законодателю.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Демократы теперь контролируют 50 мест в верхней палате законодательного органа страны. Столько же имеется и у республиканцев. Однако для вынесения окончательного вердикта требуются две трети голосов (не менее 67 из 100). Решение Сената обжалованию не подлежит. В случае утверждения импичмента верхняя палата также проведет голосование по запрету Трампу занимать государственные должности.