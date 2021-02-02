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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

Ереван обвинил Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее время
Дом Правительства Армении Александр Рюмин/ТАСС
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Дом Правительства Армении
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщил офис представителя Армении в ЕСПЧ.

"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и Армении - применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", - отмечается в сообщении.

Правительство Армении в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, длившихся с сентября по ноябрь 2020 года, направило ряд исков в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и Турции, обвинив эти страны в совершении действий, которые привели к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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