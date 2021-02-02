МИД КНР призвал международное сообщество содействовать стабилизации обстановки в Мьянме

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Китай призывает международное сообщество внести вклад в стабилизацию ситуации в Мьянме и не провоцировать новые разногласия между сторонами внутриполитического конфликта.

Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Все действия международного сообщества должны вносить вклад в обеспечение политической и социальной стабильности в Мьянме, а также во внутренние процессы примирения сторон и поддержание мира. Они не должны провоцировать усиление трений и усложнять ситуацию", - сказал он.

"Мы надеемся, что каждая из сторон в Мьянме сможет в рамках конституции и действующего законодательства урегулировать существующие разногласия и будет поддерживать политическую и социальную стабильность", - добавил дипломат.