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Грузия, Украина и Молдавия обратились к ЕС с призывом углубить интеграцию с ними

Главы МИД трех стран также подчеркнули роль ЕС в вопросе мирного разрешения конфликтов

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Грузии, Молдавии и Украины обратились с совместным письмо к руководству ЕС, в котором призывают организацию перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углубить процесс интеграции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"Общим посылом ассоциированных партнеров было и есть то, что ЕС должен открыть новые горизонты сотрудничества для заинтересованных и преданных партнеров "Восточного партнерства", что будет способствовать их еще большему сближению с Европейским союзом с точки зрения углубления политического диалога, экономической и секторальной интеграции", - приводит пресс-служба фрагмент письма.

Три страны также заявляют о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах как транспорт, энергетика, правосудие, стратегические коммуникации, здравоохранение и прочее. В письме подчеркнута роль ЕС в вопросе мирного разрешения конфликтов, добавили в МИД.

Письмо адресовано верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи и главам МИД стран, входящих в состав Евросоюза.

Грузия, Молдавия и Украина с 2009 года являются участниками программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году все три страны подписали соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2014 году ЕС установил безвизовый режим с Молдавией, а через три года право на посещение Евросоюза без виз получили граждане Грузии и Украины.

Теги
УкраинаГрузияМолдавияБоррель, Жозеп
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