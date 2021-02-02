В ОДКБ заявили, что в 2021 году проведут около восьми крупных учений

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует в 2021 году провести до восьми крупных учений, большинство из них - на территории Таджикистана. Об этом заявил ТАСС во вторник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Я могу сказать только о крупных, их около восьми у нас таких", - сказал Зась, отвечая на вопрос, сколько учений запланировано в этом году.

По словам генсекретаря, большая часть пройдет на территории Таджикистана, потому что эта страна председательствует в 2021 году. В частности, планируются учения "Эшелон", крупные учения с коллективными силами оперативного реагирования, силами и средствами разведки и другими.

"Большая часть учений запланирована на второе полугодие", - уточнил он, добавив, что ОДКБ ориентируется на ситуацию и те риски, которые возникают для участников учений в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный секретарь ОДКБ также отметил, что в прошлом году ряд мероприятий был переведен в другой формат, отменен или перенесен на 2021 год из-за пандемии. "В этом году надеемся, что ситуация, связанная с пандемией, позволит нам выполнить все наши планы", - сказал Зась.

Оборонные расходы

Зась также сообщил, что рост оборонных расходов в Европе составил 5,6% в прошлом году, это в три раза больше, чем в среднем в мире.

"За прошлый год мировые оборонные расходы выросли на 1,9%. При этом наибольший рост оборонных расходов произошел в прошлом году в странах Европы, где он составил 5,6%. То есть практически в три раза больше, чем в целом мире", - сказал он.

Зась также заявил, что Афганистан остается серьезным источником террористических угроз для региональной безопасности.

"Афганистан остается источником серьезной террористической угрозы. Во втором полугодии прошлого года там было совершено более 50 террористических актов, около 4 тыс. человек пострадали", - сказал он.

ОДКБ и НАТО

Генеральный секретарь организации отметил, что ОДКБ и НАТО сейчас не имеют никаких контактов, даже на рабочем уровне, поэтому речи о перезагрузке отношений не идет.

"Для того, чтобы перезагружать отношения, они должны быть. У нас сейчас с НАТО никаких контактов, взаимодействия нет, по сути дела. Даже на рабочем уровне. Поэтому говорить о перезагрузке не приходится", - сказал Зась.

По его словам, необходимо желание, стремление найти какие-то точки соприкосновения и общие направления деятельности, которые были бы интересны и полезны и НАТО, и ОДКБ, и по ним двигаться.

"Об этом можно вести речь, а не о какой-то перезагрузке. Мы готовы к этому. Насколько НАТО готово, насколько там сейчас администрация США корректировки внесет, ну посмотрим, время покажет", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам генерального секретаря организации, ОДКБ продолжит работу по установлению контактов с НАТО для обеспечения общей безопасности. Он подчеркнул, что, "если говорить о международных отношениях, проблемными для организации остаются вопросы, связанные с НАТО.

"Тем не менее мы продолжаем и продолжим работу по установлению контактов между ОДКБ и НАТО. Исходя из того простого понимания, что это нужно для укрепления нашей общей безопасности, безопасности тех регионов, в которых мы живем", - сказал Зась.