Правозащитники обратились в ООН в связи с рассмотрением дела Бабарико в Верховном суде

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Белорусские правозащитные организации обратились к спецдокладчикам ООН в связи с тем, что дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд Белоруссии, и обвиняемый лишается права на апелляционное обжалование приговора. Об этом сообщил во вторник сайт незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Ранее защите Бабарико было отказано в просьбе определить для рассмотрения дела нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции.

"Юристы Белорусского Хельсинкского комитета и правозащитного центра "Весна" призвали специальных докладчиков ООН дать оценку вопиющему грубому нарушению права экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с планируемым рассмотрением его уголовного дела Верховным судом по первой инстанции", - говорится в сообщении.

Они подчеркивают, что приговоры, вынесенные Верховным судом, вступают в силу немедленно, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат. Вместе с тем, отмечают правозащитники, в п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на пересмотр вынесенного ему приговора вышестоящей судебной инстанцией.

Дело Бабарико

Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления Бабарико. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

11 июня 2020 года Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке (основные акционеры компания "Газпром" и Газпромбанк). Департамент финансовых расследований комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка, затем председателем правления банка избрали Надежду Ермакову.