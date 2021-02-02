Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны от 1 февраля о введении санкций против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Соответствующее постановление во вторник поддержали 322 депутата.

"Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа", введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года", - говорится в тексте постановления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая с трибуны парламента, пояснил, что причиной санкций стало открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. "Летом 2019 года правительством республики Никарагуа осуществлены недружественные действия по отношению к нашему государству - внедрена инициатива открытия так называемого почетного консульства Никарагуа на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", - заявил он.