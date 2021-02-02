Председатель ОБСЕ пригласила Лаврова принять участие в заседаниях организации в Стокгольме

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде пригласила министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять участие в министерских заседаниях организации, которые пройдут в Стокгольме в конце текущего года.

"Хочу пригласить вас, Сергей, в Стокгольм на министерские заседания ОБСЕ в конце этого года", - сказала она во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров министров.

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции с 1 января. Эта организация является крупнейшей межрегиональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 государств, включая все страны Европы, шесть стран Центральной Азии, США и Канаду. Занимается предотвращением конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацией последствий конфликтов.

Договор по открытому небу

Линде заявила, что ОБСЕ считает возможным снять противоречия по исполнению Договора по открытому небу (ДОН) и призывает Вашингтон вернуться в соглашение, а Москву - не выходить из него.

"Действительно, мне удалось пообщаться по этому вопросу и с госсекретарем [США] Энтони Блинкеном, и с Сергеем Викторовичем [Лавровым], конечно, тоже. Мы стараемся донести нашу позицию о том, что России не следовало бы выходить из этого договора. <...> Могу сказать, что мы призвали США вернуться в договор, а Россию - не выходить", - отметила Линде.

По ее словам, до сих пор существуют возможности для того, чтобы, не прекращая участия в договоре, уладить все противоречия и "пересмотреть меры укрепления доверия" между сторонами.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство объяснило такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях, то есть после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.

Свобода СМИ

Отвечая на вопрос о преследованиях журналистов в Латвии, Линде заявила, что свобода средств массовой информации должна быть обеспечена на всем общеевропейском пространстве, включая США и Канаду.

"Важно, чтобы журналисты везде - в Латвии, России, США, Канаде - в любой стране имели возможность делать свою работу, не опасаясь вмешательства со стороны властей, - отметила она. - Свобода прессы - это важный принцип в работе ОБСЕ. Именно поэтому так важно, чтобы представитель ОБСЕ по свободе СМИ имел возможность действовать, не подвергаясь каким-либо вмешательствам со стороны властей".

Ситуация на востоке Украины

По словам Линде, положение дел на востоке Украины требует активного участия ОБСЕ.

"Как я говорила господину Лаврову, две недели назад я ездила на Украину, чтобы оценить ситуацию. Я убедилась в необходимости активного участия ОБСЕ, - сказала она. - Мы продолжим требовать отмены ограничений передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) во всех сферах. СММ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, здесь нет никакого оправдания вмешательству в действия миссии".

"Свобода передвижения граждан Украины на востоке Украины остается нашей озабоченностью. Мы хотели бы увидеть работу КПП, сейчас необходимо открыть пункты перемещения. Это поможет тысячам гражданским лиц и позволит дальше наладить работу", - добавила Линде.

Председатель отметила, что ОБСЕ будет следить за исполнением минских соглашений, в том числе в рамках трехсторонней Контактной группы. "Я продолжу участвовать в усилиях на высшем уровне, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта. Это необходимо сделать в соответствии с международным правом, с полным соблюдением принципов ОБСЕ и обязательств, с уважением территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавила она.

Линде посетила Украину с двухдневным рабочим визитом 19-20 января.

Вакцины от коронавируса

Линде сообщила, что Министерства здравоохранения Швеции и России проводят активные консультации по вопросам вакцин от коронавируса.

"Шведский и российский Минздравы проводят активные консультации, в том числе по вопросам вакцин", - сказала она.

Глава МИД Швеции напомнила, что такая встреча состоялась в виртуальном формате в декабре 2020 года. "Могу только подтвердить, что российские и шведские компании в этом вопросе продолжают сотрудничество", - указала она.

По словам Линде, Швеция выступает за то, чтобы было доступно несколько безопасных и подтвержденных эффективных вакцин от коронавируса. "Мы участвуем в процедурах закупки внутри ЕС. Чтобы в Швеции могла использоваться та или иная вакцина, было разрешено несколько вакцин", - добавила она.

В декабре 2020 года был заключен меморандум о взаимодействии между НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и шведско-британской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции.