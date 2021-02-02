Координатор кабмина ФРГ предложил продумать план сотрудничества с Россией на 10-20 лет

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства Йохан Заатхоф призвал продумать то, как сотрудничать с Россией в ближайшие 10-20 лет. Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции RBB.

"Для меня важно открыть долгосрочные перспективы. Намного важнее то, как мы будем сотрудничать с Россией в ближайшие 10-20 лет", - сказал политик. "Здесь у нас есть ответственность, в том числе историческая, а также по отношению к будущим поколениям", - заметил Заатхоф. Она, по его словам, заключается в том, что следует "по возможности мирно, сообща и на основе общих ценностей работать с Россией".

Одновременно он призвал не увязывать вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. "Одно с другим напрямую не связано", - указал Заатхоф.

Ранее координатор кабмина ФРГ заявил, что "разрыв экономических отношений не решит проблем", имеющихся в двусторонних отношениях.