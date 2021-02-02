Боррель обсудил с главой МИД Украины по телефону свой предстоящий визит в Россию

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и проинформировал его о своем предстоящем визите в Россию. Об этом Боррель написал во вторник в Twitter.

"Провел хороший телефонный разговор с министром иностранных дел [Украины] Дмитрием Кулебой, проинформировал его о своем предстоящем визите в Россию, в ходе которого транслирую неизменную позицию ЕС по поддержке территориальной целостности Украины. Также призываем к полному выполнению минских соглашений", - написал он.

Боррель отправится с официальным визитом в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ЕС Боррель уже подвергся критике со стороны ряда государств сообщества из-за того, что он не отменил визит в Россию в результате критики Запада в адрес Москвы вокруг дела осужденного Алексея Навального. Однако сам Боррель и его пресс-служба неоднократно заявляли, что отношения России и ЕС не сводятся к этой теме и что прямой диалог необходим для их дальнейшего развития.