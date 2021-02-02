В Евросоюзе раскритиковали решение Косова открыть дипмиссию в Иерусалиме

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Брюссель предупредил Приштину, что решение самопровозглашенного Косова открыть дипломатическую миссию в Иерусалиме подрывает перспективы вступления края в Евросоюз. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это новость, достойная сожаления, поскольку она расходится с позицией ЕС по Иерусалиму. ЕС исходит из того, что окончательное решение по статусу Иерусалима может быть достигнуто только в рамках палестино-израильских переговоров. Все посольства государств ЕС были и остаются в Тель-Авиве", - подчеркнул он.

"Косово отходит от своих обязательств, и мы ожидаем возвращения Косова к их выполнению. Косово определило процесс евроинтеграции как свой стратегический приоритет для обеспечения лучшего будущего для своих граждан. В связи с этим ЕС ожидает от Косова поэтапной синхронизации своей политики и ее принципов с политикой ЕС. Если Косово не будет выполнять эти условия, оно не может мечтать о выполнении критериев для вступления в ЕС", - заявил он.

В настоящее время из 27 стран Евросоюза пять не признают суверенитет Косово, и если они его не признают, эта территория не сможет вступить в ЕС. Поэтому угроза замедления процесса интеграции Косова в Евросоюз не имеет в нынешних условиях большого влияния на решения властей Приштины.