Маас: США намерены предпринимать больше усилий в урегулировании конфликта на Украине

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Джо Байдена демонстрирует, что США под его руководством будут активнее участвовать в усилиях по урегулировании конфликта на Украине, чем при его предшественнике Дональде Трампе. Такое мнение высказал во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции "Европа - 2021", организованной изданиями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и WirtschaftsWoche.

Германский министр считает, что "в администрации [Дональда] Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта". "Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом [России Владимиром] Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать <...>, что США там будут действовать активнее, чем раньше", - считает Маас.

"Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи", - полагает министр.

Маас заявил, что власти Германии обсудят с США роль России, в частности, в Сирии или Ливии, ситуацию вокруг Навального. "Но мы готовы искать решения посредством диалога", - сказал он, напомнив, что прежняя администрация США была больше склонна к "оказанию максимального давления" на оппонентов. "Это не сработало, как минимум в случае с Ираном", - добавил глава МИД ФРГ.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что используемые Россией и США термины по ситуации на Украине говорят о серьезных разногласиях в позициях, но стороны готовы к диалогу. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать разницу в терминах, к которым Кремль и Белый дом прибегли при обозначении украинской темы, затронутой в телефонной беседе Путина и Байдена. Главное, по словам Пескова, "то, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий".

Санкции против Турции

Вопрос введения санкций против Турции в связи с ее действиями в Восточном Средиземноморье еще не снят с повестки дня в Евросоюзе, заявил Маас.

"У нас есть решение Европейского совета, в котором говорится о том, что если не прекратятся провокации и конфронтация в Восточном Средиземноморье, то против Турции однажды будут введены санкции", - сказал он. "Таким образом, эта тема по-прежнему на повестке дня", - добавил Маас.

В то же время, по его словам, "нет причины раскручивать спираль санкций" до тех пор, пока ведется "конструктивный диалог". Многое зависит от Турции, считает германский министр.

11 декабря прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море.

Вывод американских сил из Афганистана

Поспешный вывод американских сил из Афганистана грозит сорвать мирные переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ), поскольку боевики могут попытаться решить конфликт силовым методом, заявил Маас.

"Мы опасаемся того, что "Талибан" может это воспринять как повод выйти из мирных переговоров и все же попытаться найти военное решение конфликта", - сказал германский министр. "Если американцы за короткий промежуток времени выведут свои силы, которые не смогут заменить другие союзники по НАТО, то ситуация будет в крайней степени неопределенной", - считает он. По словам Мааса, в таком случае военнослужащие Бундесвера не смогут больше нести ответственность за происходящее на месте.

29 февраля прошлого года в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.