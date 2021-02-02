Эфиопия запросила у России дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Эфиопия ждет ответа России на запрос дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол республики в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"Наши страны на высоком политическом уровне обсуждали методы борьбы с пандемией, - сказал он, комментируя прошедшую 21 января встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. - Эфиопия сделала запрос по предоставлению дальнейшей помощи со стороны РФ, и мы ожидаем ответа".

Посол также указал, что на заседании двусторонней межправительственной комиссии 17 декабря стороны обсуждали и возможности поставок в африканскую страну российских вакцин от коронавирусной инфекции. "Министерство здравоохранения Эфиопии рассматривает различные варианты. Мы обсуждали это на заседании межправительственной комиссии. Надеюсь, мы увидим какие-то результаты в будущем", - отметил посол, добавив, что на данный момент нет конкретных договоренностей.

По его словам, на встрече в Совете Федерации также обсуждались другие аспекты сотрудничества, в частности, политического и экономического. "Нынешнее правительство Эфиопии тесно сотрудничает с властями РФ. Нашим странам есть много над чем работать вместе. У нас прочные политические, двусторонние связи, однако нам надо использовать это, чтобы развить экономическое сотрудничество", - добавил посол.