В Бундестаге назвали неприемлемой идею США о механизме отключения "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает неприемлемой предлагаемую США идею применения к трубопроводу "Северный поток - 2" механизма отключения в случае возникновения разногласий по транзиту газа через Украину. Такое мнение он высказал во вторник, комментируя информацию газеты Handelsblatt , согласно которой Вашингтон согласился снять санкции с проекта в случае выполнения ФРГ ряда условий, в том числе создания такого "отключающего" механизма.

"Готовность США к диалогу по "Северному потоку - 2" можно приветствовать. Однако решения относительно энергополитики Германии США принимать не могут. Тот факт, что США требуют чего-то в обмен, чтобы согласиться с проектом, неприемлем ввиду уже принятых со стороны федерального правительства мер", - сказал он.

"Я решительно отвергаю предложенную сейчас США идею механизма отключения, при помощи которого можно было бы остановить поставки газа из России при определенных условиях", - подчеркнул парламентарий. По его словам, это может привести к тому, что европейцы останутся без газа, если, к примеру, Украина не будет платить России по счетам. "Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платежеспособности Украины", - отметил Эрнст.

Ранее во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть согласно требованию США поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.