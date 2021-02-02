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Обвинители отвергли мнение защиты о неконституционности процесса импичмента Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса США также призвали сенаторов запретить экс-президенту когда-либо в будущем занимать выборную должность

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Обвинители от Палаты представителей Конгресса США отвергли мнение о неконституционности процесса импичмента уже бывшего президента страны Дональда Трампа и призвали Сенат запретить республиканцу занимать какие-либо государственные должности в будущем. Соответствующий документ в рамках процесса сторона обвинения представила во вторник, его текст опубликовала пресс-служба юридического комитета нижней палаты.

"Принимая во внимание четкий текст конституции, <...> становится ясно, что в обязанность Сената входит рассмотреть это дело, и это неизбежно", - говорится в совместном заявлении обвинителей, распространенном после передачи документа.

"Сенат должен осудить президента Трампа, в отношении которого Палата представителей уже утвердила импичмент, и лишить его возможности когда-либо в будущем занимать должности федерального уровня", - убеждены они.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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