В Вашингтоне заявили, что США скорректируют стратегию обороны и ядерную доктрину

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация США собирается скорректировать обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину. Об этом сообщила кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, выдвинутая президентом Джо Байденом, в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Ее спросили, порекомендует ли она пересмотреть или скорректировать СНО. "Да. Я считаю, что Минобороны должно провести обзор и пересмотр стратегии и пути ее реализации с учетом изменяющегося характера угроз - текущих и прогнозируемых - в глобальной обстановке в плане безопасности", - заявила Хикс, которая во вторник выступает на слушаниях в комитете, посвященных рассмотрению ее кандидатуры. Она подчеркнула, что намерена "оценить, где возникают угрозы национальной безопасности, а также нынешние требования в отношении вооруженных сил, подход [США] к ведению боевых действий в будущем, союзы и партнерства [США], а также то, как Минобороны обеспечивает сбалансированность этих требований в настоящее время". Как пояснила Хикс, она собирается провести "оценку изменений обстановки в плане безопасности, определить приоритетные цели и задачи обороны".

По ее версии, особым вызовом для ВС США является "продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае - ключевой приоритет - и деструктивная Россия". Кандидат на пост первого замминистра обороны указала на важность "эффективного сдерживания" этих стран.

Она считает, что "не в интересах США и их союзников видеть, как Россия и Китай наращивают свои ядерные арсеналы". "Если [мою кандидатуру] утвердят, я проведу обзор засекреченных оценок ядерных угроз, в том числе со стороны России и Китая, в качестве предпосылки к всеобъемлющему обзору ядерной доктрины США", - добавила Хикс.

Сохранение ядерной триады

Новая американская администрация выступает за сохранение у США ядерной триады, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, сообщила Хикс. "Сенатор, скажу опять, что, по моему мнению, триада является краеугольным камнем американской безопасности. И я - крупный сторонник ценности ядерного сдерживания", - заявила она, отвечая на вопросы сенатора Тома Коттона (республиканец, от штата Арканзас), который интересовался мнением только что приступившего к работе правительства США о ядерной триаде и МБР наземного базирования. Ранее американские СМИ передавали, что Байден намерен пересмотреть программу ядерной модернизации США, в том числе производства новой МБР.

"Я считаю, что сдерживание является самым мощным в виде триады", - уточнила Хикс. Вместе с тем она не стала подтверждать, что новая исполнительная ветвь власти США будет выдерживать график создания новой американской МБР (эта программа известна своей аббревиатурой GBSD). В результате реализации этой программы предполагается заменить МБР Minuteman III, стоящую на боевом дежурстве в США с 1970 года.

Как отметила претендент на пост первого замминистра обороны, администрация Байдена произведет пересмотр "различных аспектов ядерной политики и модернизации". "Думаю, это уместно. Администрация [Дональда] Трампа делала [в 2017-18 годах] то же самое", - сказала Хикс. "Если вас интересует мое личное мнение, то триада служила нам очень хорошо. Она создала стабильность, и у нее есть ценность", - добавила кандидат.

Кроме того, отвечая на вопросы сенатора Деба Фишера (республиканец, от штата Небраска), Хикс заверила, что администрация Байдена собирается руководствоваться при модернизации ядерного военного комплекса в первую очередь соображениями стратегии, а не экономии денег. "Сенатор, я считаю, что наши решения по ядерным вооружениям должны направляться прежде всего стратегией", - сказала Хикс. Наконец, она подчеркнула, что, с точки зрения нового правительства США, дальнейшие возможные сокращения ядерных вооружений должны производиться вместе с другими государствами, а "не в одностороннем порядке".

"Ядерная триада" - международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

Стратегия национальной обороны

Власти США при 45-м президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую СНО. Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". США будут и дальше вести военные кампании против террористов, однако "соперничество между великими державами, а не терроризм" находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности Соединенных Штатов, пояснил Мэттис. Ядерная доктрина была представлена 2 февраля 2018 года.