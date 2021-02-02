В Латвии просят оценить возможность общего запрета на вещание пяти российских телеканалов

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet, прекратившая на этой неделе ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала (ПБК), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", - обратилась в ответственные органы с просьбой оценить возможность общего запрета на вещание этих телеканалов в стране. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оператора.

Обращение направлено в Службу государственной безопасности (СГБ), Службу финансовой разведки и Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ). В нем Tet просит выяснить, кто является истинным обладателем прав на ретрансляцию этих телеканалов в Латвии, а также оценить, позволяет ли местное законодательство заключать соглашения с представителями этих каналов на их вещание. В случае, если спецслужбы и НСЭСМИ усомнятся в истинных правообладателях на ретрансляцию этих телеканалов, Tet призывает "принять соответствующие и обязательные для всех участников рынка решения".

"Как неоднократно в прошлом году, так и сегодня мы обратились к вышеупомянутым учреждениям и правоохранительным органам с целью добиться того, чтобы правовые акты соблюдались по существу и чтобы способствовать соблюдению этических норм ведения бизнеса в Латвии. Имеющаяся в нашем распоряжении информация или, точнее, ее отсутствие свидетельствует о непрозрачной практике ведения бизнеса, которая неприемлема и не соответствует ценностям Tet и ставит нас в ситуацию, когда мы не можем быть уверены в том, что сделка соответствует действующим нормативным актам", - отмечает председатель правления компании Улдис Татарчукс.

"Считаем, что мы, как лидеры рынка, должны привлечь внимание ответственных учреждений, требуя оценки того, кто является истинным правообладателем на распространение этих телеканалов в Латвии в соответствии с нормативными актами и этической коммерческой практикой. Призываем НСЭСМИ в сотрудничестве с правоохранительными органами как можно скорее оценить ситуацию и внести ясность, создав равные условия для всех участников рынка", - добавляет он.

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Давление на медиахолдинг

СГБ Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал и "Рен ТВ Балтия". Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.