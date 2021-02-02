Пентагон продолжит фокусироваться на приоритетности угрозы со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены и дальше фокусироваться на нарастающей угрозе со стороны Китая. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС Томас Харкер, выступая во вторник в ходе видеоконференции Национальной оборонной промышленной ассоциации.

"Министр обороны [Ллойд Остин] обозначил три приоритетных сферы в ходе разговора 1 февраля с исполняющими обязанности министров Армии, ВМС и ВВС, - сказал он. - Во-первых, это защита страны и ее интересов за рубежом. Министр заявил о нарастающей угрозе со стороны Китая, и это то, на чем мы продолжим фокусироваться. Во-вторых, приоритетом являются люди и их действия [в Пентагоне]. В-третьих, министр говорил о наших международных союзниках и партнерах".

"<...> Главный приоритет Стратегии национальной обороны - это стратегия на море в рамках конкуренции великих держав с Китаем", - отметил Харкер.

По его словам, США будут инвестировать в строительство кораблей новых классов и развитие существующих типов, наряду с инвестированием в наземные системы и авиацию. "Это особенно важно для достижения нашего успеха. Мы будем продвигаться по этому пути", - сказал исполняющий обязанности министра ВМС.

Как заявил ранее во вторник член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.