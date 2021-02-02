В США рассматривают возможность введения санкций из-за событий в Мьянме

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают события в Мьянме военным переворотом и рассматривают возможность введения санкций и ограничения помощи властям страны. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинга для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"После рассмотрения всех фактов мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных должным образом представителей правительства, являются военным переворотом", - сказал он.

"Эта оценка влечет за собой определенные ограничения в сфере иностранной помощи для властей Мьянмы, <...> в дополнение к этому мы также проведем более широкую оценку наших программ помощи, чтобы убедиться в том, что они согласуются с нынешними событиями", - сообщила также другая ведущая брифинга. "Мы предпримем действия против ответственных за это (военный переворот - прим. ТАСС) лиц, в том числе тщательно рассмотрим наши возможности в сфере санкций в отношении руководства военных Мьянмы и связанных с ними компаний", - добавила она.