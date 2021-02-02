Facebook заблокировал страницу телекомпании, контролируемой военными Мьянмы

Издание подчеркивает, что на странице телекомпании размещались публикации в поддержку военных, а также их заявления. По словам представителя Facebook, которые приводит The Wall Street Journal, руководство социальной сети "пристально следит за развитием событий в Мьянме" и принимает меры "по борьбе с распространением дезинформации и размещением публикаций, которые могут привести к росту напряженности". Он также отметил, что Facebook удаляет публикации в поддержку государственного переворота, а также подталкивающие к насилию и содержащие призывы к населению иметь при себе оружие.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сотен человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министров и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.