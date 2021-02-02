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Политический кризис в Мьянме

СМИ: военные Мьянмы объявили о формировании Государственного административного совета

По данным газеты The Myanmar Times, его главой назначен главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин

ТАСС, 2 февраля. Вооруженные силы Мьянмы анонсировали формирование нового органа власти - Государственного административного совета. Об этом сообщила во вторник газета The Myanmar Times.

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По ее информации, 11 человек станут членами совета, его главой назначен Мин Аун Хлаин - главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы. Как отмечает газета, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он имеет право выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей, говорится в статье.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сот человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министра и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.

Теги
МьянмаВин МьинПолитический кризис в Мьянме
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