СМИ: военные Мьянмы объявили о формировании Государственного административного совета

По ее информации, 11 человек станут членами совета, его главой назначен Мин Аун Хлаин - главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы. Как отмечает газета, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он имеет право выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей, говорится в статье.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны несколько сот человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные также отстранили 24 министра и их заместителей и сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.