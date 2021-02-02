США вновь призвали освободить Навального

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американская администрация повторила призыв к властям России с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В обращении, опубликованном почти сразу после оглашения решения суда, отмечается, что Вашингтон намерен добиваться от Москвы соблюдения обязательств в области прав человека. "Даже по мере нашей работы с Россией в целях продвижения интересов США мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан", - указал Блинкен.

С аналогичными призывами выступили также ФРГ и Великобритания.

Заявление Блинкена было обнародовано после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока на 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении фирм "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в конце прошлого года подало представление в суд о замене вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, еще до заболевания, не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что проживает в берлинском отеле, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в гостинице предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из столицы ФРГ.