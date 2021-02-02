Лукашенко попросил белорусов принять участие в масштабном социологическом исследовании

"Хочу обратиться к людям - белорусскому народу. Мы приняли решение, мною оно давно принято, о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. Было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей", - сказал Лукашенко, слова которого приводит во вторник агентство "БелТА".

По словам президента, некоторые граждане не желают публично высказывать свою позицию, но для него это исследование очень важно и он "полностью гарантирует анонимность". "Наши протестуны и прочие начали персональные данные публиковать в Telegram-каналах и так далее. У них [у людей] есть мнение, они знают, что делать, знают, кому доверять - не доверять, но публично высказываться не хотят, - отметил президент. - Поэтому опрос будет персональный и полная анонимность. Никаких фамилий и так далее". Президент подчеркнул, что к гражданам придут представители социологических служб, при этом "никакого выкладывания постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет". Лукашенко рассказал, что эти социологические исследования начались и уже прошли в части городов и трудовых коллективов.

Белорусский лидер отметил, что основным исследователем выступает не белорусская, а зарубежная компания. "Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян, если наши "свядомыя" начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми свободно смогут общаться", - сказал Лукашенко. Кроме того, могут подключиться и другие люди, которые хотят помочь объективно провести социологические исследования. "Будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения", - сказал президент.