Власти Латвии продлили режим ЧП до 6 апреля

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения, введенный в Латвии в связи с пандемией коронавируса, будет продлен до 6 апреля. Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению.

"Была достигнута договоренность о продлении чрезвычайного положения в Латвии до 6 апреля", - сообщил на пресс-конференции по итогам заседания премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. По его словам, правительство концептуально согласилось изменить меры безопасности, чтобы они были более эффективными и понятными. Кабинет министров также принял решение относительно ограничений в отдельных сферах, в том числе в торговле и образовании.

В сфере торговли планируется перейти к модели "безопасной торговли", которая обеспечит более жесткий контроль количества покупателей в магазинах, а у полиции будет возможность принять решение о закрытии магазина, если будут выявлены нарушения безопасности. Кроме того, планируется постепенно отказаться от списков доступных в магазинах во время режима ЧП товаров. В сфере образования планируется вернуться к безопасным очным занятиям. "Сначала к очной учебе могут вернуться ученики 1-го и 2-го классов, соблюдая комбинированные требования эпидемиологической безопасности, включая ношение масок", - подчеркнул Кариньш.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 67 427 инфицированных, 1 219 умерли, на лечении в больницах находятся 1 070 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря, с тех пор одну дозу препарата получили 17 113 человек, две - 7 752. С 13 марта до 9 июня прошлого года в стране из-за пандемии действовал режим ЧП. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря 2020 года в стране вновь был введен такой режим, затем его продлили до 11 января, позднее - до 7 февраля.