Сенатор США Ромни готовит законопроект о санкциях из-за ситуации вокруг Навального

ТАСС, 2 февраля. Американский сенатор-республиканец Митт Ромни (от штата Юта) сообщил во вторник, что в ближайшее время будет представлен законопроект, предусматривающий санкции из-за ситуации, к которой привело решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

"На этой неделе мы представим законопроект, предусматривающий санкции против ответственных за эти действия (предполагаемое отравление Навального и решение о замене условного срока на реальный - прим. ТАСС)", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Заявление Ромни появилось вскоре после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока в 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".