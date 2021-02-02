В Госдепе заявили, что США не пойдут первыми навстречу Ирану в вопросе ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока они первыми не предпримут шаги в направлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его спросили, проводила ли администрация президента США Джо Байдена какие-либо переговоры с иранской стороной. "В первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами - это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги", - отметил дипломат, говоря о соблюдении Тегераном положений СВПД.